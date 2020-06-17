По его совам, логика происходящего в США уходит корнями в глубокое прошлое, «толком не проработанное и не пролеченное».
«В России <…> нет последствий сегрегации, нет живой и актуальной исторической памяти, которая болит и сегодня (невозможно представить, что у нас потомки дворян будут просить прощения у потомков крепостных)… Совершенно иная структура самого государства и его силовых ведомств, их линий подчинения… В общем, американская трагедия — именно американская», — пояснил писатель.
В последние недели в США бушуют массовые беспорядки, спровоцированные гибелью афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских, которые использовали при его задержании жесткий удушающий прием.
С полным текстом интервью вы можете ознакомиться на нашем сайте.