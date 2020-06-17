Беспорядки, вспыхнувшие в США, не грозят России, так как в РФ отсутствует «актуальная историческая память, которая болит и сегодня». Об этом писатель Вячеслав Бондаренко сказал в интервью изданию Украина.ру 17 июня

Эксперт сказал, похожи ли беспорядки в США на киевский Майдан © РИА Новости, Артур Габдрахманов | Перейти в фотобанк

«В России <…> нет последствий сегрегации, нет живой и актуальной исторической памяти, которая болит и сегодня (невозможно представить, что у нас потомки дворян будут просить прощения у потомков крепостных)… Совершенно иная структура самого государства и его силовых ведомств, их линий подчинения… В общем, американская трагедия — именно американская», — пояснил писатель.

В последние недели в США бушуют массовые беспорядки, спровоцированные гибелью афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских, которые использовали при его задержании жесткий удушающий прием.

С полным текстом интервью вы можете ознакомиться на нашем сайте.