В интервью изданию Украина.ру политолог Алексей Якубин выразил мнение, что если президент Украины Владимир Зеленский не достигнет прогресса в реализации Минских соглашений, то утратит не только имиджа президента мира, но и доверия зарубежных партнёров, как в своё время его предшественник Пётр Порошенко

По мнению эксперта, украинские власти постараются представить проделанную часть работы по коммюнике саммита лидеров «нормандской четвёрки», прошедшего 9 декабря 2019 года в Париже.

«В противном случае для Зеленского это чревато потерей имиджа президента мира, как он любит себя позиционировать, и отменой второй «нормандской» встречи. В этом случае он поместит себя в парадигму Порошенко, с которым с 2016 года никто не проводил встречи, понимая, что это в общем-то бессмысленно», — заявил в интервью зданию Украина.ру политолог Алексей Якубин. Путин, Меркель и Олланд проведут встречу на полях G20 в Китае без Порошенко © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

При этом, как он отметил, в отличие от своего предшественника Петра Порошенко, у президента Украины Владимира Зеленского уже нет столько времени — общество уже не готово столько времени ждать. Тем более, что он сам обозначил дедлайн по урегулированию конфликта в Донбассе — местные выборы 25 октября.

«До этого у Зеленского провозглашали идею, что хотели бы провести их и на подконтрольной, и на неподконтрольной территории. А если была высказана подобная позиция, то мы с вами должны смотреть, что власть готова для этого сделать», — сказал Якубин.