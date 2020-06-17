Официальный Нур-Султан прямо показал России, что этим решением он символически выходит из нашего культурного и политического влияния, подчеркнул эксперт.
У Казахстана, по его мнению, был шанс вместе на равноправной основе создавать альтернативное Западу общее информационное пространство на русском языке, где кириллица могла являться общим культурным кодом.
«Быть на равных в производстве новых технологий, покорении космоса, но вместо этого казахстанское руководство пошло по пути открытой конфронтации, которую теперь видят все россияне», — сетует Миронов.
Многим казахам кажется, что, отказавшись от русского языка, они таким образом «вернутся к корням», но без русского языка они настолько к ним вернутся, что окажутся в Средневековье, заключил политолог.