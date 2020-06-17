«Мой призыв Алиеву — проявить конструктивный подход и публично согласиться с моей формулой, что урегулирование карабахского вопроса должно быть приемлемо для народов Армении, Азербайджана и Арцаха (армянское название Нагорного Карабаха — ред.), — сказал Пашинян.
По его словам, Азербайджан продолжает выступать с воинственными заявлениями, «которые ведут в никуда».
«Думаю, что цель воинственных заявлений — заставить армянскую сторону воспринять решение карабахского вопроса через призму страхов. Но, поскольку мы не воспринимаем карабахский вопрос через призму страхов и исключено, что Армении под натиском страхов можно навязать содержание переговоров, то Азербайджан оказывается в замкнутом круге. Они должны объяснить своему народу, почему нет результата, когда воинственная риторика властей продолжается столько времени, и теперь они повышают эту риторику еще на одну ступень», — отметил премьер Армении.