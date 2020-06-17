Премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву с предложением публично согласиться с выдвинутой им формулой карабахского урегулирования. Об этом 17 июня сообщает «Интерфакс»

В карабахский конфликт хочет вмешаться Иран © РИА Новости, РИА Новости | Перейти в фотобанк сказал Пашинян.

По его словам, Азербайджан продолжает выступать с воинственными заявлениями, «которые ведут в никуда».

«Думаю, что цель воинственных заявлений — заставить армянскую сторону воспринять решение карабахского вопроса через призму страхов. Но, поскольку мы не воспринимаем карабахский вопрос через призму страхов и исключено, что Армении под натиском страхов можно навязать содержание переговоров, то Азербайджан оказывается в замкнутом круге. Они должны объяснить своему народу, почему нет результата, когда воинственная риторика властей продолжается столько времени, и теперь они повышают эту риторику еще на одну ступень», — отметил премьер Армении.