Донбасс проигрывает в дипломатическом плане украинской стороне, потому что не предлагает никаких собственных инициатив. Об этом рассказал один из основателей ДНР Андрей Пургин в недавнем интервью ИА «Новороссия»

Пургин: Донбасс после Гражданской войны и по сей день остается частью России © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

По его мнению, на политической арене республики проигрывают не потому, что хорошо или плохо отреагировали на действия Киева, а потому что представители ЛНР и ДНР сами не выдвигают никаких инициатив, и занимают оборонительную позицию.

Отсутствие инициативы со стороны ЛНР и ДНР, а также оборонительная позиция, которая сводится по факту к формальным политическим заявлениям в ответ на действия Киева, говорит об отсутствии в республиках политического класса и, главное, политической воли, добавил Пургин.