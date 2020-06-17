«Киев хайпанул на включении в состав ТКГ радикальных Казанского и Гармаша, хотя готовил всех к Сивохо и более гладким фигурам на переговорах. Безынициативность республик постоянно показательно наказывается Украиной. Это очень плохая ситуация, когда со стороны республик полностью отсутствует политическая инициатива, — её нет вовсе», — категоричен политик.
По его мнению, на политической арене республики проигрывают не потому, что хорошо или плохо отреагировали на действия Киева, а потому что представители ЛНР и ДНР сами не выдвигают никаких инициатив, и занимают оборонительную позицию.
Отсутствие инициативы со стороны ЛНР и ДНР, а также оборонительная позиция, которая сводится по факту к формальным политическим заявлениям в ответ на действия Киева, говорит об отсутствии в республиках политического класса и, главное, политической воли, добавил Пургин.