Если президент Украины Владимир Зеленский не урегулирует донбасский конфликт, за него это сделают другие украинские политики. Об этом рассказал политолог Алексей Якубин в интервью изданию Украина.ру

Политолог Якубин: Если Зеленский не выполнит «Минск», за него это сделают другие © Facebook, Алексей Якубин Виктор Медведчук недавно написал письмо Зеленскому, в котором напомнил о необходимости двигаться к достижению мира, снижению тарифов и изменению гуманитарной политики.

«Конечно же, у нас есть часть политических сил, которым невыгодно, чтобы Донбасс был в составе Украины, и они все для этого делают. Но они постоянно проигрывают выборы. Партия «Голос», которая говорила о «холодной деоккупации» Донбасса, имеет сегодня рейтинг в 3%», — подчеркнул Якубин.

Политолог добавил, что если у Петра Порошенко в принципе не было желания возвращать Донбасс с электоральной точки зрения, то у действующих украинских властей более гибкая позиция.