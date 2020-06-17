В интервью изданию Украина.ру писатель Вячеслав Бондаренко подчеркнул, что ситуация в Соединённых Штатах и госпереворот на Украине не имеют ничего общего, а то, что происходит в Америке, - это симптомы болезни, которой страна больна уже не одно десятилетие

Беспорядки, охватившие Соединённые Штаты, некоторые эксперты сравнивают с революцией в России 1917 года и Майданом на Украине в 2013-2014 годах. Егор Холмогоров: Массовые беспорядки в США напоминают наш 1917 год © Facebook, Egor Kholmogorov

«Что касается аналогий с Киевом 2014 года и Петроградом 1917-го, то они, конечно, очень условны, это сильное упрощение и желание видеть то, чего на самом деле нет. США 2020-го не имеют никакого отношения к вышеназванным событиям, там своя логика развития событий, это не «Майдан», не революция и не верхушечный переворот, а просто симптомы болезни, которой США больны уже не одно десятилетие», — сказал в интервью изданию Украина.ру писатель Вячеслав Бондаренко.

Он подчеркнул, что к сколь-нибудь существенному изменению в структуре государства не привели, в частности, события конца 1960-х годов, когда в одной точке сошлось огромное количество неблагоприятных для США факторов: война, массовое антивоенное движение, раскол поколений, движение «Чёрных пантер», два непопулярных президента подряд, экономический кризис.

«Так и сейчас — лодку качнуло, конечно, очень сильно, плюс факторы пандемии и экономического спада, невиданного с начала 1930-х. Но в своей основе происходящее в США — это часть её политической культуры. Таким образом американское общество время от времени отвоевывает у государства новый клочок самостоятельности, решает тот или иной животрепещущий вопрос. Вот сейчас «наболела» тема «чёрных жизней», которые имеют значение, тема полицейского произвола. Но опять-таки, в США наработано множество инструментов для более-менее быстрого решения локальных проблем. Уверен, что они сработают и на этот раз», — заявил Бондаренко.