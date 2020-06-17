По его словам, данный вопрос пришлось поставить на паузу из-за коронавирусной эпидемии, однако он лично следит за тем, как продвигается процесс подготовки к запуску таких поездов.
«Эта задача стоит, она никуда не уходила, просто перенесли сроки по объективным причинам. Это беспересадочная возможность попасть на территорию Крыма, Москвы и Санкт-Петербурга — те первые направления, которые прорабатываются. Я держу руку на пульсе по данному вопросу. Для нас это важно, это важно для наших людей», — рассказал глава ДНР.