Установлено, что одессит наладил связи с членами ЛНР и ДНР и по их заданию размещал на персональных страницах в соцсетях деструктивные материалы.
В частности, он призывал жителей Одесской области поддержать республики и выход региона из состава Украины. Кроме того, он якобы подстрекал к созданию Одесской Народной Республики. В ходе обысков по местам его регистрации и проживания в Одессе обнаружены материалы, свидетельствующие о его деятельности в ущерб государственной безопасности. Они приобщены к делу.
Мужчине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (содействие деятельности террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.