Сотрудники СБУ в Одессе задержали мужчину, призывавшего к созданию «Одесской Народной Республики», якобы сотрудничающего с ДНР и ЛНР. Об этом 17 июня сообщается на сайте ведомства

Найем: Одесская народная республика существует де-факто и этому нужно положить конец © Facebook, Александр Сенько

В частности, он призывал жителей Одесской области поддержать республики и выход региона из состава Украины. Кроме того, он якобы подстрекал к созданию Одесской Народной Республики. В ходе обысков по местам его регистрации и проживания в Одессе обнаружены материалы, свидетельствующие о его деятельности в ущерб государственной безопасности. Они приобщены к делу.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (содействие деятельности террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.