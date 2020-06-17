Служба национальной безопасности Армении задержала бывшего депутата парламента республики, члена оппозиционной партии «Процветающая Армения» Абрама Манукяна. Об этом 17 июня сообщает «Интерфакс»

Политолог Искандарян: Арест Царукяна не приведет к гигантским протестам в Армении © Sputnik /Asatur Yesayants

Детали уголовного дела не сообщаются.

Манукян был депутатом парламента Армении в 2012-2018 годах.

Накануне парламент проголосовал за лишение депутатской неприкосновенности и арест главы партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна. В среду суд примет решение по ходатайству о его аресте.

Вместе с тем в Ереване прошли массовые акции сторонников лидера партии в его поддержку. Полиция задержала 154 человек. По последним данным, их отпустили.