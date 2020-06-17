«В рамках расследуемого уголовного дела сотрудниками СНБ задержан Абрам Манукян», — отметили в СНБ республики.
Детали уголовного дела не сообщаются.
Манукян был депутатом парламента Армении в 2012-2018 годах.
Накануне парламент проголосовал за лишение депутатской неприкосновенности и арест главы партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна. В среду суд примет решение по ходатайству о его аресте.
Вместе с тем в Ереване прошли массовые акции сторонников лидера партии в его поддержку. Полиция задержала 154 человек. По последним данным, их отпустили.