В последние недели в США и Европе целый ряд статуй были убраны по решению властей или стихийно снесены на фоне массовых протестов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции в Миннеаполисе. Это затронуло памятники солдатам и генералам рабовладельческого Юга во время Гражданской войны в США, занимавшимся работорговлей историческим личностям, Христофору Колумбу, которого обвиняют в геноциде коренного населения Америки, и др.
«Когда сносили памятники нашим солдатам, положившим свои жизни за освобождение Европы, они (власти западных стран — ред.) думали, что это не про них. А теперь посмотрите, что творится в Европе и США — сносятся памятники их национальным лидерам, национальным героям. Они запустили этот процесс и теперь сами хлебают все это полной ложкой», — заявила Матвиенко.
Она назвала «кощунством» снос памятников личностям, внесшим вклад в историю, а тем более, воинам Красной Армии, которая обеспечила победу над фашизмом.