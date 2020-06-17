Ситуация, в которой оказались власти западных стран, вынужденных демонтировать или ремонтировать памятники, была «запущена» ими самими, когда началось уничтожение памятников советским солдатам. Об этом спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила на заседании верхней палаты Федерального собрания РФ 17 июня, передает РИА Новости

Геноцид по-европейски. Почему атакуют памятники Леопольду и Черчиллю © REUTERS, John Sibley Джорджа Флойда от рук полиции в Миннеаполисе. Это затронуло памятники солдатам и генералам рабовладельческого Юга во время Гражданской войны в США, занимавшимся работорговлей историческим личностям, Христофору Колумбу, которого обвиняют в геноциде коренного населения Америки, и др.

«Когда сносили памятники нашим солдатам, положившим свои жизни за освобождение Европы, они (власти западных стран — ред.) думали, что это не про них. А теперь посмотрите, что творится в Европе и США — сносятся памятники их национальным лидерам, национальным героям. Они запустили этот процесс и теперь сами хлебают все это полной ложкой», — заявила Матвиенко.

Она назвала «кощунством» снос памятников личностям, внесшим вклад в историю, а тем более, воинам Красной Армии, которая обеспечила победу над фашизмом.