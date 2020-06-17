«В Херсонской области пронесся гигантский смерч, от которого сильнее всего пострадал пгт Сивашское в Новотроицком районе. Меньше чем за 10 минут стихии удалось нанести сильные повреждения более чем десяти домам и выкорчевать вековечные деревья», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что в некоторых высотках полностью снесло крыши. Местный житель рассказал, что смерч появился совершенно неожиданно из черной тучи.
«Все летало и трещало», — говорит еще один очевидец.
Доктор географических наук Игорь Пилипенко заявил, что смерчи возникают на стыке «чего-то очень холодного с очень теплым». И причина этого в глобальном потеплении. Поэтому, подчеркивает эксперт, нужно закладывать эти изменения в строительство жилья.