Смерч под Херсоном разрушил дома и вырвал деревья. Об этом 17 июня сообщает «РБК-Украина»

Пыльная буря в Киеве: появились первые жертвы - видео © yerpop / flickr

Также отмечается, что в некоторых высотках полностью снесло крыши. Местный житель рассказал, что смерч появился совершенно неожиданно из черной тучи.

«Все летало и трещало», — говорит еще один очевидец.

Доктор географических наук Игорь Пилипенко заявил, что смерчи возникают на стыке «чего-то очень холодного с очень теплым». И причина этого в глобальном потеплении. Поэтому, подчеркивает эксперт, нужно закладывать эти изменения в строительство жилья.