Парламентская фракция оппозиционной партии «Процветающая Армения» обратится в Конституционный суд страны с вопросом о правомерности решения властей о запрете мирных собраний в условиях режима ЧП по коронавирусу. Об этом 17 июня заявила представитель фракции, депутат Ивета Тоноян, передает «Интерфакс»

Депутаты от фракции Царукяна бойкотируют заседания парламента Армении © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

По ее словам, для формирования парламентской комиссии необходимо 27 подписей депутатов, для обращения в КС — 33.

Фракция «Процветающая Армения» представлена в парламенте 25 депутатами.

«Мы ведем переговоры по этому вопросу с нашими коллегами из оппозиционной фракции "Светлая Армения"», — отметила Тоноян.

Со своей стороны, лидер фракции «Светлая Армения» Эдмон Марукян, у которой 17 мест в парламенте страны, заявил, что партия с оговорками поддержит инициативу «Процветающей Армении» о создании парламентской комиссии по расследованию эффективности действий правительства в борьбе с пандемией коронавируса.

«Мы поддержим фракцию "Процветающая Армения", если председательствовать в этой комиссии будем мы», — сказал Марукян.

Накануне парламент проголосовал за лишение депутатской неприкосновенности и арест главы партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна. В среду суд примет решение по ходатайству о его аресте.

Вместе с тем в Ереване прошли массовые акции сторонников лидера партии в его поддержку. Полиция задержала 154 человек. По последним данным, их отпустили.