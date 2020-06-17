«Сегодня мы выступим с двумя инициативами. Во-первых, создание парламентской комиссии по расследованию эффективности борьбы властей с пандемией коронавируса, во-вторых, мы обратимся в Конституционный суд по вопросу правомерности решения властей о запрете мирных собраний в условиях режима ЧП», — сказала Тоноян.
По ее словам, для формирования парламентской комиссии необходимо 27 подписей депутатов, для обращения в КС — 33.
Фракция «Процветающая Армения» представлена в парламенте 25 депутатами.
«Мы ведем переговоры по этому вопросу с нашими коллегами из оппозиционной фракции "Светлая Армения"», — отметила Тоноян.
Со своей стороны, лидер фракции «Светлая Армения» Эдмон Марукян, у которой 17 мест в парламенте страны, заявил, что партия с оговорками поддержит инициативу «Процветающей Армении» о создании парламентской комиссии по расследованию эффективности действий правительства в борьбе с пандемией коронавируса.
«Мы поддержим фракцию "Процветающая Армения", если председательствовать в этой комиссии будем мы», — сказал Марукян.
Накануне парламент проголосовал за лишение депутатской неприкосновенности и арест главы партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна. В среду суд примет решение по ходатайству о его аресте.
Вместе с тем в Ереване прошли массовые акции сторонников лидера партии в его поддержку. Полиция задержала 154 человек. По последним данным, их отпустили.