Белорусских военнослужащих, отправленных на репетицию парада Победы в Москву, поразил коронавирус. Об этом 17 июня сообщает live24.ru со ссылкой на белорусские СМИ

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По данным журналистов, локальная вспышка вируса в части началась давно. Родственники военнослужащих сообщили, что заболевание выявлялось у каждого второго. Однако власти эту информацию предпочли не разглашать и направили солдат принять участие в торжественном шествии в России.

Коронавирусная инфекция подтвердилась у 15 военнослужащих, которые прибыли в Москву. Результаты теста оказались положительными. Руководство части об этом знало, но предпринять что-либо отказалось, так как замены для этих солдат не было.