Инфекцию выявили у одного ефрейтора, а также у трех рядовых почетного караула.
По данным журналистов, локальная вспышка вируса в части началась давно. Родственники военнослужащих сообщили, что заболевание выявлялось у каждого второго. Однако власти эту информацию предпочли не разглашать и направили солдат принять участие в торжественном шествии в России.
Коронавирусная инфекция подтвердилась у 15 военнослужащих, которые прибыли в Москву. Результаты теста оказались положительными. Руководство части об этом знало, но предпринять что-либо отказалось, так как замены для этих солдат не было.