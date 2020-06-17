«Лукашенко страдает за то, что сделал». Абзалов о последствиях отказа от карантина в Белоруссии
«Лукашенко страдает за то, что сделал». Абзалов о последствиях отказа от карантина в Белоруссии
© РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк
Инфекцию выявили у одного ефрейтора, а также у трех рядовых почетного караула.

По данным журналистов, локальная вспышка вируса в части началась давно. Родственники военнослужащих сообщили, что заболевание выявлялось у каждого второго. Однако власти эту информацию предпочли не разглашать и направили солдат принять участие в торжественном шествии в России.

Коронавирусная инфекция подтвердилась у 15 военнослужащих, которые прибыли в Москву. Результаты теста оказались положительными. Руководство части об этом знало, но предпринять что-либо отказалось, так как замены для этих солдат не было.