Полицейские устанавливают обстоятельства чрезвычайного происшествия с легкомоторным самолетом в Малиновском районе Одессы, но уже квалифицировали дело. Об этом 17 июня сообщает местная полиция на своем сайте

На момент аварии в самолете находились двое мужчин. Один из них погиб на месте, второй был госпитализирован. Второй пострадавший скончался в больнице позднее. Падение «Дельфина». Самолет Одесского авиационного завода рухнул на землю, есть жертвы © Facebook, Поліція Києва

Установлено, что оба мужчины — пилоты, 1955 года рождения. Самолет принадлежит одному из предприятий.

«По предварительной информации, причиной аварии могло стать ухудшение самочувствия пилота, который находился за штурвалом. Сейчас решается вопрос о создании комиссии, которая предоставит выводы о техническом состоянии самолета», — говорится в сообщении.

По их результатам и выводам судебно-медицинской экспертизы о причине смерти погибших будет принято решение об окончательной правовой квалификации ЧП.

Сейчас полицейские устанавливают причины и обстоятельства его падения. Предварительно происшествие квалифицировано по ч.3 ст.276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.