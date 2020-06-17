Члены партии Шария, организации «Адекватная Украина» при поддержке независимых блогеров организовали акцию возле Офиса президента Украины, на которой раскритиковали власти страны, призвали соблюдать равенство всех перед законом, прекратить бесчинства активистов против журналистов.
В дальнейшем участники мероприятия перешли к зданию МВД и дому Владимира Зеленского, после чего стали расходится. На всем протяжении пути их сопровождали националисты из С14, «Демсекиры» и других организаций. Некоторые из них предприняли попытку напасть на сторонников Шария в метро, но без особого успеха.
«А вот напали на наших активисте и хорошенько получили в рожу», — говорится в подписи под видео, на котором двое ультраправых с характерными татуировками пытаются прийти в себя, сидя на полу.
При этом один из них называет себя ветераном, воевавшим в Донбассе.