Активисты неонацистских организаций в среду, 17 июня, попытались атаковать в киевском метро расходившихся после акции сторонников блогера Анатолия Шария, однако в итоге пострадали сами. Соответсвующее видео у себя в Telegram-канале выложила Ольга Шарий

Протесты в Киеве. «Немой президент — не мой президент» © скриншот видео НАШ

В дальнейшем участники мероприятия перешли к зданию МВД и дому Владимира Зеленского, после чего стали расходится. На всем протяжении пути их сопровождали националисты из С14, «Демсекиры» и других организаций. Некоторые из них предприняли попытку напасть на сторонников Шария в метро, но без особого успеха.

«А вот напали на наших активисте и хорошенько получили в рожу», — говорится в подписи под видео, на котором двое ультраправых с характерными татуировками пытаются прийти в себя, сидя на полу.

При этом один из них называет себя ветераном, воевавшим в Донбассе.