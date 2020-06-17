Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев оценил сумму межбюджетных трансфертов в рамках двусторонних расчетов за нефть на уровне десятков миллионов долларов. Об этом 17 июня сообщает «Интерфакс»

Богдан Безпалько объяснил, зачем Россия снабжала белорусскую экономику кредитами и дешевой нефтью © РИА Новости, Владимир Трефилов

Посол подтвердил, что механизм межбюджетного трансферта будет утвержден сторонами в ближайшее время.

Комментируя механизм, он пояснил, что речь идет об умножении суммы компенсируемой из бюджета РФ премии поставщикам нефти на фактический объем поставок сырья.

«Это серьезные шаги в поддержку того запроса, который был обозначен из Минска в конце ушедшего года — начале этого года. Сумма значительная», — сказал Мезенцев.

Правительства Белоруссии и России в конце марта договорились о порядке формирования цены поставляемой в республику российской нефти. Компромисс был найден после трехмесячного моратория на поставки нефти из РФ, так как белорусская сторона отказалась уплачивать российским нефтекомпаниям премию к рыночной цене на поставляемое сырье. Свою позицию Минск объяснил резким падением мировых цен на нефть.

На этом фоне Белоруссия начала альтернативный РФ импорт нефти, закупив через порты Литвы и Украины несколько танкеров у независимых трейдеров, а также в Норвегии, Азербайджане, Саудовской Аравии и США.

Договоренности на уровне руководителей правительств Белоруссии и России предусматривают включение в цену поставок российской нефти премии поставщику в размере $4,7 за тонну. Впоследствии суммарный объем уплаченной премии будет компенсирован Минску перечислением средств из российского в белорусский бюджет.

В соответствии с балансом, поставки нефти из РФ в Белоруссию в 2020 году согласованы в объеме 24 млн тонн, но фактический объем поставок будет значительно меньше в связи с отсутствием поставок в первом квартале и наличия альтернативного РФ импорта нефти.