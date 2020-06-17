Богдан Безпалько объяснил, зачем Россия снабжала белорусскую экономику кредитами и дешевой нефтью
Богдан Безпалько объяснил, зачем Россия снабжала белорусскую экономику кредитами и дешевой нефтью
© РИА Новости, Владимир Трефилов
«Окончательную сумму компенсации или, скажем, льготирования поставок нефти со стороны российских партнеров можно будет определить, когда по итогам года мы будем знать, сколько всего потребили два НПЗ (белорусских — ИФ)… Мы доложим, как только будет закрыт баланс этого года, без утайки, на какие десятки и десятки миллионов долларов была оказана поддержка в энергонефтяной сфере Белоруссии», — сказал Мезенцев.

Посол подтвердил, что механизм межбюджетного трансферта будет утвержден сторонами в ближайшее время.
Комментируя механизм, он пояснил, что речь идет об умножении суммы компенсируемой из бюджета РФ премии поставщикам нефти на фактический объем поставок сырья.

«Это серьезные шаги в поддержку того запроса, который был обозначен из Минска в конце ушедшего года — начале этого года. Сумма значительная», — сказал Мезенцев.

Правительства Белоруссии и России в конце марта договорились о порядке формирования цены поставляемой в республику российской нефти. Компромисс был найден после трехмесячного моратория на поставки нефти из РФ, так как белорусская сторона отказалась уплачивать российским нефтекомпаниям премию к рыночной цене на поставляемое сырье. Свою позицию Минск объяснил резким падением мировых цен на нефть.

На этом фоне Белоруссия начала альтернативный РФ импорт нефти, закупив через порты Литвы и Украины несколько танкеров у независимых трейдеров, а также в Норвегии, Азербайджане, Саудовской Аравии и США.

Договоренности на уровне руководителей правительств Белоруссии и России предусматривают включение в цену поставок российской нефти премии поставщику в размере $4,7 за тонну. Впоследствии суммарный объем уплаченной премии будет компенсирован Минску перечислением средств из российского в белорусский бюджет.

В соответствии с балансом, поставки нефти из РФ в Белоруссию в 2020 году согласованы в объеме 24 млн тонн, но фактический объем поставок будет значительно меньше в связи с отсутствием поставок в первом квартале и наличия альтернативного РФ импорта нефти.

 

 