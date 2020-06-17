Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин 16 июня в ходе прямой линии рассказал о дальнейшей интеграции ДНР с Российской Федерацией

«Нам помогает наша дисциплина». Пушилин рассказал, как в ДНР справляются с коронавирусом © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк

«Донбасс всегда был русским. Мы — русские. И сейчас, если говорить о вопросе, когда же мы вступим в Российскую Федерацию, отвечу: нельзя вступить туда, неотъемлемой частью чего мы уже являемся», — сказал глава ДНР.

Он отметил, что сегодня в республике основной валютой является рубль, учебный процесс в школах и вузах идет на русском языке, продолжается процесс синхронизации законодательства ДНР с РФ, а граждане получают российские паспорта.

Кроме того, Пушилин объявил, что все жители народной республики, получившие паспорт РФ, смогут принять участие в голосовании по поправкам в российскую Конституцию.