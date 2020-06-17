Пушилин напомнил, что свой выбор Донбасс сделал еще во время Майдана на Украине в 2013-2014 гг.
«Донбасс всегда был русским. Мы — русские. И сейчас, если говорить о вопросе, когда же мы вступим в Российскую Федерацию, отвечу: нельзя вступить туда, неотъемлемой частью чего мы уже являемся», — сказал глава ДНР.
Он отметил, что сегодня в республике основной валютой является рубль, учебный процесс в школах и вузах идет на русском языке, продолжается процесс синхронизации законодательства ДНР с РФ, а граждане получают российские паспорта.
Кроме того, Пушилин объявил, что все жители народной республики, получившие паспорт РФ, смогут принять участие в голосовании по поправкам в российскую Конституцию.