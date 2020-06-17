Претендент на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико в интервью Forbes от 17 июня опроверг слухи о своих консультациях с Москвой перед выборами

Три врага Лукашенко. Что известно о кандидатах в президенты Белоруссии Тихановском, Бабарико, Цепкало © REUTERS, Vasily Fedosenko

«Никаких консультаций с представителями власти на тему выборов у меня не было ни в Белоруссии, ни в России, ни в любой другой стране», — заверил он.

Бабарико также заявил, что отказ ему Центральной избирательной комиссией в регистрации «будет означать фактическую отмену выборов».

Политик отметил, что в агитационный период намерен «по максимуму использовать цифровые инструменты», а также постарается дойти «до каждой деревни».

Он признался, что у него есть сценарий и на заключительный этап, который начнется после голосования 9 августа.