По его словам, данные агентства Bloomberg, которое сообщало, что перед выдвижением Бабарико якобы проводил консультации с российскими чиновниками, являются слухами.
«Никаких консультаций с представителями власти на тему выборов у меня не было ни в Белоруссии, ни в России, ни в любой другой стране», — заверил он.
Бабарико также заявил, что отказ ему Центральной избирательной комиссией в регистрации «будет означать фактическую отмену выборов».
Политик отметил, что в агитационный период намерен «по максимуму использовать цифровые инструменты», а также постарается дойти «до каждой деревни».
Он признался, что у него есть сценарий и на заключительный этап, который начнется после голосования 9 августа.