Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял приглашение на парад Победы в Москве, который состоится 24 июня. Об этом сообщил посол России в республике Дмитрий Мезенцев, передает РИА Новости 17 июня

Зеленский, Лукашенко и Парад Победы © пресс-служба президента Украины сказал он.

Дипломат также выразил благодарность белорусскому лидеру за готовность принять участие в торжествах.

Военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне из-за пандемии коронавируса был перенесен с 9 мая на 24 июня, годовщину парада победителей 1945 года. Парады будут проведены в девяти городах-героях и 19 городах, где дислоцируются штабы военных округов, флотов и объединений ВС России.

Приглашены парадные расчеты 19 стран. Свой визит уже подтвердили 12 иностранных лидеров. Кроме того, на этой неделе в Россию прибыли военные из 12 стран — Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Китая, Молдавии, Монголии, Сербии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Вместе с российскими коллегами они пройдут маршем на Красной площади.