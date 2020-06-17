На следующей «нормандской» встрече стороны должны согласовать сроки установления мира в Донбассе и для этого нужно выполнить все предварительные договоренности: обмен, прекращение огня и разведение войск. Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, пишет 17 июня LB.ua

Сделано очень коряво. Ермак раскритиковал Сивохо и его «платформу примирения» © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Считаю, Украина сделала все для того, чтобы — при наличии политической воли другой стороны — это было выполнено в короткий промежуток времени. Думаю, уже в этом году, в ближайшие месяцы должна состояться встреча лидеров нормандского формата… Если встреча будет подтверждена, он (президент Владимир Зеленский. — Ред.) будет добиваться на ней именно таких результатов», — отметил Ермак.

По его словам, запрос на проведение нового саммита, возможно, будет направлен от любой из сторон, когда будут выполнены все предварительные договоренности. Речь идет о полном прекращении огня, обмене пленными по формуле «всех на всех» и разведении войск в новых зонах.