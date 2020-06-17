По его словам, саммит Украины, России, Германии и Франции может состояться «в ближайшие месяцы». Именно на нем, как считает Ермак, должны быть достигнуты договоренности относительно конкретных сроков установления мира в Донбассе.
«Считаю, Украина сделала все для того, чтобы — при наличии политической воли другой стороны — это было выполнено в короткий промежуток времени. Думаю, уже в этом году, в ближайшие месяцы должна состояться встреча лидеров нормандского формата… Если встреча будет подтверждена, он (президент Владимир Зеленский. — Ред.) будет добиваться на ней именно таких результатов», — отметил Ермак.
По его словам, запрос на проведение нового саммита, возможно, будет направлен от любой из сторон, когда будут выполнены все предварительные договоренности. Речь идет о полном прекращении огня, обмене пленными по формуле «всех на всех» и разведении войск в новых зонах.