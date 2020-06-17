Ранее во французском Дижоне начались беспорядки, продолжавшиеся четыре ночи. По данным полиции, это были разборки между представителями общины выходцев из Чечни и местными жителями, в основном магрибского происхождения. Поводом для конфликта послужило избиение чеченца членами банды. В результате разборок несколько человек получили травмы и ранения.
«Столкновения в Дижоне иллюстрируют "расширение деятельности и угрозу" от чеченских преступных группировок. В последние годы участились столкновения между [выходцами из Чечни] и другими общинами, в основном североафриканского происхождения… Эти конфликты часто попадают в сферу "защиты чести" или являются результатом проблем в нелегальном сегменте экономики», — говорится в докладе SIRASCO.
Там отмечается, что в течение нескольких лет «чеченские криминальные сети вкладывают средства в широкий спектр преступлений». Полиция также заявляет, что во Франции все чаще происходят «демонстрации силы этими преступными группировками, которые переходят в беспрецедентное насилие».
На сегодняшний день в реестре по предупреждению радикализации террористического характера (FSPRT) зарегистрированы около 300 выходцев из Чечни во Франции.