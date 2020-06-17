Служба информации, разведки и стратегического анализа организованной преступности (SIRASCO) Центрального управления судебной полиции Франции предупредила об активизации в последние годы преступной деятельности «чеченской общины» в стране. Об этом сообщило издание Parisien 17 июня

Более 10 человек пострадали в массовых столкновениях с участием чеченцев во Франции – ТВ © pixabay.com

«Столкновения в Дижоне иллюстрируют "расширение деятельности и угрозу" от чеченских преступных группировок. В последние годы участились столкновения между [выходцами из Чечни] и другими общинами, в основном североафриканского происхождения… Эти конфликты часто попадают в сферу "защиты чести" или являются результатом проблем в нелегальном сегменте экономики», — говорится в докладе SIRASCO.

Там отмечается, что в течение нескольких лет «чеченские криминальные сети вкладывают средства в широкий спектр преступлений». Полиция также заявляет, что во Франции все чаще происходят «демонстрации силы этими преступными группировками, которые переходят в беспрецедентное насилие».

На сегодняшний день в реестре по предупреждению радикализации террористического характера (FSPRT) зарегистрированы около 300 выходцев из Чечни во Франции.