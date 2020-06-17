Возможный обмен приговоренного в России к 16 годам лишения свободы американца Пола Уилана на россиян Виктора Бута и Константина Ярошенко, содержащихся в американских тюрьмах, стал бы актом гуманизма. Об этом уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила «Интерфаксу» 17 июня

Адвокат Бута и Ярошенко оценил шансы на их возвращение в Россию на фоне приговора Уилану © РИА Новости, Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк Виктора Бута или Константина Ярошенко, отбывающих наказание в США.

«Я считала и считаю, что любой обмен, любые действия, направленные на возвращение российских соотечественников на родину, — это акт гуманизма и милосердия. Надеюсь, что это будет не первый и не последний шаг, и он завершится положительно», — заявила Москалькова, отвечая на вопрос, как бы она расценила возможный обмен Уилана на Бута и Ярошенко.

Ранее семья Уилана сообщила, что не хочет просить о его обмене и считает, что власти США тоже не заинтересованы в этом.