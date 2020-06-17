Ранее Мосгорсуд приговорил Уилана к 16 годам колонии строгого режима за шпионаж. Американец в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался. При этом адвокат американца заявил, что Служба внешней разведки рассматривает возможность обмена его подзащитного на Виктора Бута или Константина Ярошенко, отбывающих наказание в США.
«Я считала и считаю, что любой обмен, любые действия, направленные на возвращение российских соотечественников на родину, — это акт гуманизма и милосердия. Надеюсь, что это будет не первый и не последний шаг, и он завершится положительно», — заявила Москалькова, отвечая на вопрос, как бы она расценила возможный обмен Уилана на Бута и Ярошенко.
Ранее семья Уилана сообщила, что не хочет просить о его обмене и считает, что власти США тоже не заинтересованы в этом.