Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак считает, что Сергей Сивохо поступил неправильно, когда призвал мириться с людьми из ДНР и ЛНР, потому что не обращал внимания на общее настроение, которое якобы царит в украинском обществе. Об этом 17 июня он рассказал в интервью «Левому берегу»

Сивохо: О примирении на Донбассе и о будущем КВН в Украине © Facebook, Сергей Сивохо

Ермак убежден, что Сивохо был искренен в своих намерениях.

«Многое в этой платформе было сделано очень коряво. Что и привело к таким плачевным результатам… Кроме того, важно думать о том, как ты говоришь. В Украине более 13 тысяч семей потеряли своих близких. Прийти им сказать: "Давайте мириться" — это неправильно. Гнев и возмущение были справедливы. Но я уверен, зная Сергея, что он это делал без злого умысла», — добавил Ермак.

Он заявил также, что считает обвинения в отношении Сивохо несправедливыми. Кроме того, Ермак уверен, что Сивохо «реконструируется в какой-то другой ипостаси».