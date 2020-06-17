При этом он отметил, что не имеет никакого отношения к «платформе примирения».
Ермак убежден, что Сивохо был искренен в своих намерениях.
«Многое в этой платформе было сделано очень коряво. Что и привело к таким плачевным результатам… Кроме того, важно думать о том, как ты говоришь. В Украине более 13 тысяч семей потеряли своих близких. Прийти им сказать: "Давайте мириться" — это неправильно. Гнев и возмущение были справедливы. Но я уверен, зная Сергея, что он это делал без злого умысла», — добавил Ермак.
Он заявил также, что считает обвинения в отношении Сивохо несправедливыми. Кроме того, Ермак уверен, что Сивохо «реконструируется в какой-то другой ипостаси».