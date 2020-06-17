Италия считает необходимым обсуждать продление антироссийских санкций на уровне европейских лидеров, прежде чем делать это. Об этом заявил премьер-министр страны Джузеппе Конте, передает РИА Новости 17 июня

«Дурная инерция»: посол РФ в Италии об «автоматизации» процесса усиления антироссийских санкций © Andrew Mansfield / flickr Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона о состоянии выполнения Минских соглашений по Донбассу.

«Оно отвечает необходимости, которую всегда подчеркивала Италия, для политического обсуждения между лидерами прежде, чем приступить к продлению на полгода секторальных экономических санкций против России, которые истекают 31 июля, избегая при этом автоматических действий», — заявил он.

Италия традиционно связывает отмену санкций в отношении России с необходимостью выполнения Минских договоренностей. Представители итальянского руководства неоднократно заявляли о необходимости устранения причин для взаимных санкций России и ЕС, называя их «инструментом, а не самоцелью».