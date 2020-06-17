На пятницу, 19 июня, запланирована встреча Европейского совета. По словам Конте, на видеоконференции ожидается сообщение от канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона о состоянии выполнения Минских соглашений по Донбассу.
«Оно отвечает необходимости, которую всегда подчеркивала Италия, для политического обсуждения между лидерами прежде, чем приступить к продлению на полгода секторальных экономических санкций против России, которые истекают 31 июля, избегая при этом автоматических действий», — заявил он.
Италия традиционно связывает отмену санкций в отношении России с необходимостью выполнения Минских договоренностей. Представители итальянского руководства неоднократно заявляли о необходимости устранения причин для взаимных санкций России и ЕС, называя их «инструментом, а не самоцелью».