Посол Европейского союза в Белоруссии Дирк Шубель выразил обеспокоенность политическими преследованиями в стране накануне проведения президентских выборов. Об этом 17 июня пишет Tut.by

В Белорусии оппозиционному блогеру Тихановскому предъявили обвинение © Santa Fe Relocation Services / flickr

Посол ЕС призвал к соблюдению законности и проведению прозрачного расследования, связанного с деятельностью претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико.

«Надеюсь также, что правоохранительные органы расследуют анонимные телефонные угрозы, поступившие в адрес потенциального кандидата Светланы Тихановской, и привлекут виновных к ответственности», — сказал Шубель.

Дипломат добавил, что Евросоюз озабочен и сообщениями о случаях жестокого обращения против активистов и плохих условиях содержания лиц, арестованных за участие в мирных акциях протеста в период с 6 мая по 10 июня.

Шубель призвал власти немедленно освободить всех произвольно задержанных граждан.

Накануне стало известно об открытии второго уголовного дела против популярного белорусского блогера Сергея Тихановского, который планировал принять участие в президентских выборах. Его жена Светлана, решившая вместо мужа выдвинуть свою кандидатуру на пост главы государства, рассказала о поступающих ей угрозах. В то же время в Бресте был задержан Александр Кабанов — пресс-секретарь инициативной группы Тихановской.

Одновременно в Белоруссии ведется расследование против соперника Александра Лукашенко на грядущих президентских выборах, Виктора Бабарико, заявившего о сборе необходимого числа подписей для выдвижения своей кандидатуры. В офисе «Белгазпромбанка», который ранее возглавлял оппозиционер, прошли обыски. Были задержаны 15 человек, возбуждены уголовные дела по статьям о легализации средств, добытых преступным путем, и уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.