Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о разоблачении неонацистской радикальной ячейки, которую якобы возглавлял гражданин России. Об этом 17 июня сообщает пресс-служба ведомства на своем сайте

Отмечается, что ее члены являются последователями новозеландского террориста Брентона Тарранта, пропагандирующего этнический и культурный геноцид и призывающего к терактам и массовым убийствам. Для популяризации своих идей участники группы изготавливали и распространяли экстремистскую литературу. Теракт в Новой Зеландии: черный след украинских нацистов © REUTERS, SNPA/Martin Hunter | REUTERS, SNPA/Martin Hunter | Перейти в фотобанк

«Запрещенные издания и нацистскую символику они печатали в собственной типографии к Дарницком районе Киева и в Харькове. Часть деструктивных материалов они получали из России», — сообщили правоохранители.

Также сообщается, что литература распространялась на тайных собраниях и во время тематических вечеринок. Также они рассылали их через каналы в Telegram и закрытые сообщества в соцсетях общей аудиторией более 3 тыс. человек. При этом следствие пока не называет конкретных имен, а в качестве доказательства «российского следа» СБУ продемонстрировала обложку паспорта гражданина РФ, который якобы был найден при обыске.

Таррант — австралиец, приверженец неонацистских идей, открывший 15 марта 2019 года стрельбу в мечетях Крайстчерча Новой Зеландии, в результате которой был убит 51 и ранено 49 мусульман.