Участники акции протеста в американском городе Ричмонде (штат Виргиния) снесли памятник, установленный в 1892 году в честь артиллерийского подразделения Конфедерации времен Гражданской войны. Об этом сообщила газета Washington Post 17 июня

В Виргинии протестующие «обезглавили» конфедератов и «утопили» Колумба в озере — видео © REUTERS, Lawrence Bryant Отмечается, что около 23:00 (6:00 мск) демонстранты забрались на памятник, изображающий артиллериста времен Гражданской войны, и столкнули его с пьедестала. Он стал третьим памятником конфедератам, снесенным протестующими с начала акций в Ричмонде, который был столицей Юга.

Ранее протестующие снесли памятник президенту Конфедеративных Штатов Америки Джефферсону Дэвису и генералу Конфедерации Уильямсу Картеру Уикману.

Стихийный снос памятников южанам времен Гражданской войны начался по всем США на фоне протестов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. Это коснулось также статуй первооткрывателя Америки Христофора Колумба, которого активисты обвиняют в геноциде коренного населения Америки.