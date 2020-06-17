По данным СМИ, презентация новой политической силы состоится в пятницу, 19 июня. Она создается на базе партии «Новая европейская Украина», которая перерегистрирована в Днепре. Руководителем партии в реестре указан глава одного из департаментов мэрии Днепра Андрей Пильченко.
На 3 июля запланирован первый съезд новой партии.
«Есть подтверждение, что даже те мэры, которые уже являются членами других партийных проектов, будут присутствовать на съезде в качестве почетных гостей и в знак солидарности подпишут декларацию о честных выборах и совместных действиях в случае политических преследований и произвола правоохранительных органов», — сообщил источник издания.
Мэр Киева Виталий Кличко не участвует в создании проекта, но тоже будет приглашен на презентацию партии мэров.