«Лебедь, рак и щука». Украинская «партия мэров» не имеет перспектив — Бизяев
«Лебедь, рак и щука». Украинская «партия мэров» не имеет перспектив — Бизяев
© Facebook, Руслан Бизяев | Перейти в фотобанк
По данным СМИ, презентация новой политической силы состоится в пятницу, 19 июня. Она создается на базе партии «Новая европейская Украина», которая перерегистрирована в Днепре. Руководителем партии в реестре указан глава одного из департаментов мэрии Днепра Андрей Пильченко.

На 3 июля запланирован первый съезд новой партии.

«Есть подтверждение, что даже те мэры, которые уже являются членами других партийных проектов, будут присутствовать на съезде в качестве почетных гостей и в знак солидарности подпишут декларацию о честных выборах и совместных действиях в случае политических преследований и произвола правоохранительных органов», — сообщил источник издания.

Мэр Киева Виталий Кличко не участвует в создании проекта, но тоже будет приглашен на презентацию партии мэров.     