Мэры нескольких украинских областных центров, включая Бориса Филатова из Днепра, Александра Сенкевича из Николаева, Алексея Каспрука из Черновцов и Сергея Сухомлина из Житомира, создают партию «Пропозиция» («Предложение») для совместного участия в местных выборах. Об этом 17 июня сообщает ZN.ua со ссылкой на источник

«Лебедь, рак и щука». Украинская «партия мэров» не имеет перспектив — Бизяев © Facebook, Руслан Бизяев | Facebook, Руслан Бизяев | Перейти в фотобанк Андрей Пильченко.

На 3 июля запланирован первый съезд новой партии.

«Есть подтверждение, что даже те мэры, которые уже являются членами других партийных проектов, будут присутствовать на съезде в качестве почетных гостей и в знак солидарности подпишут декларацию о честных выборах и совместных действиях в случае политических преследований и произвола правоохранительных органов», — сообщил источник издания.

Мэр Киева Виталий Кличко не участвует в создании проекта, но тоже будет приглашен на презентацию партии мэров.