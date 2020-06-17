США поставили Украине военное оборудование на $60 млн

«Помощь США в сфере безопасности и сотрудничество с Украиной во время Covid-19 продолжаются! Вчера Управление военного сотрудничества посольства США получило оборудование на более 60 000 000 долларов для передачи украинским партнерам, включая рации, боеприпасы и противотанковые ракеты Javelin. США упорно стоят на стороне Украины в поддержке ее суверенитета и территориальной целостности перед лицом российской агрессии», — говорится в материале дипмиссии.
При этом на днях президент США Дональд Трамп уверял, что Штаты больше не будут участвовать в чужих военных конфликтах и «восстанавливать другие страны».