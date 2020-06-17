США поставили Украине военное оборудование на $60 млн

США передали Украине военное оборудование на сумму более $60 миллионов, в частности - противотанковые ракеты Javelin. Об этом 17 июня сообщила пресс-служба посольства США на Украине

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