Кассационный уголовный суд в составе Верховного cуда Украины разблокировал возможность рассмотрения апелляции о спецконфискации 1,5 млрд долларов средств компаний, связанных с экс-президентом Виктором Януковичем. Об этом 16 июня сообщила «Украинская правда» со ссылкой на пресс-службу Верховного суда

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