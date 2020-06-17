«16 июня 2020 года Кассационный уголовный суд в составе Верховного суда рассмотрел кассационные жалобы представителей юридических лиц Aldoza Investments Limited, Wonderbliss Ltd, Opalcore Ltd, Erosaria Ltd, Akemi Management Limited, Loricom Holding Group Ltd, Foxtron Networks Limited, которые оспаривали решение Апелляционного суда Донецкой области от 24 мая 2017 года. ККС ВС отменил постановление апелляционного суда об отказе в открытии апелляционного производства и назначил рассмотрение в суде апелляционной инстанции», — говорится в сообщении.
Таким образом, Кассационный уголовный суд разблокировал рассмотрение апелляции на решение суда, которое стало причиной спецконфискации 1,5 млрд долларов у окружения Януковича.