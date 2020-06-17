В среду, 17 июня, на Банковой проходит акция партии Анатолия Шария, объединение «Адекватная Украина» и др. Среди требований к власти — необходимость равенства всех перед законом и защита журналистов от бесчинств радикалов.
По словам Гожего, националисты, которые пытаются мешать проведению митинга, представляют неонацистскую группировку С14 и другие организации правого толка, которые по сути выступают в данном случае на стороне Владимира Зеленского.
«Они как бы пришли не за Зеленского, а как бы пришли лечить шизофрению у тех, кто пришёл (протестовать — Ред.). У них такой перформанс. Их подвезли, выдали им белые халаты, плакаты… Эти радикалы уже попытались напасть на меня и на Дмитрия Васильца, когда мы шли на митинг», — рассказал адвокат.