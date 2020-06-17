Активисты ультраправых организаций предприняли попытку напасть на адвоката Андрея Гожего и блогера Дмитрия Васильца, которые направлялись 17 июня на митинг к Офису президента в Киеве. Об этом изданию Украина.ру рассказал Андрей Гожый

«Вова, выходи!». Митингующие в Киеве требуют от Зеленского выполнения предвыборных обещаний © скриншот видео НАШ

По словам Гожего, националисты, которые пытаются мешать проведению митинга, представляют неонацистскую группировку С14 и другие организации правого толка, которые по сути выступают в данном случае на стороне Владимира Зеленского.

«Они как бы пришли не за Зеленского, а как бы пришли лечить шизофрению у тех, кто пришёл (протестовать — Ред.). У них такой перформанс. Их подвезли, выдали им белые халаты, плакаты… Эти радикалы уже попытались напасть на меня и на Дмитрия Васильца, когда мы шли на митинг», — рассказал адвокат.