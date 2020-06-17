«Попытки провокаций со стороны антигосударственных сил не пройдут. Подразделения МВД Украины готовы реагировать жестко и адекватно», — пишет он.
Как сообщает полиция Киева, на Банковой улице проходят массовые мероприятия, участники которых имеют разные политические предпочтения. К охране правопорядка привлечены полицейские и нацгвардейцы. Полицейские заявили, что они вне политики, и призвали участников акций не прибегать к агрессии.
Свои акции в данный момент у Офиса главы государства проводят сторонники Шария и националисты.