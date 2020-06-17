Советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк пообещал не допустить провокаций на сегодняшних акциях у Офиса президента Владимира Зеленского. Об этом 17 июня он написал у себя в Facebook

«Вова, выходи»: сторонники Шария вышли под офис Зеленского © скриншот видео НАШ

Как сообщает полиция Киева, на Банковой улице проходят массовые мероприятия, участники которых имеют разные политические предпочтения. К охране правопорядка привлечены полицейские и нацгвардейцы. Полицейские заявили, что они вне политики, и призвали участников акций не прибегать к агрессии.

Свои акции в данный момент у Офиса главы государства проводят сторонники Шария и националисты.