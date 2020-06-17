Конференция стран-участниц Договора по открытому небу (ДОН) запланирована на 6 июля. Об этом директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков сообщил РИА Новости 17 июня

США выходят из Договора по открытому небу: Трамп помог России и дал пощёчину Европе © РИА Новости, Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк Дональд Трамп объявил, что Вашингтон через полгода выходит из ДОН и будет вне соглашения, пока Россия «не выполнит свои обязательства». При этом он не исключил разработку новых договоренностей. В российском МИД заявили, что Москва будет договариваться с США, в том числе по договору, только на взаимной основе, а любые ультиматумы со стороны Вашингтона неприемлемы.

«В предварительном плане намечается на 6 июля конференция, на которой будут рассмотрены все ключевые аспекты очень важного с точки зрения европейской безопасности Договора по открытому небу», — заявил Ермаков.

Он отметил, что пока уровень представительства Москвы не определен. При этом он подчеркнул, что важен не уровень участия, а содержание.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Документ подписали 34 государства. Соглашение действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.