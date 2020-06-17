Президент Польши Анджей Дуда примет приглашение посетить США, если оно будет сделано. Об этом представитель канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский заявил в эфире Польского радио 17 июня

Варшава заявила об отсутствии связи между сокращением войск США в ФРГ и их увеличением в Польше © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Politico со ссылкой на источники в администрациях Польши и США сообщило, что Дуда может в ближайшее время прибыть в Белый дом для встречи с американским коллегой Дональдом Трампом.

По данным одного из источников, визит может состояться уже на следующей неделе. Собеседники в польском правительстве сообщили, что в рамках визита, точная дата которого пока неизвестна, стороны намерены обсудить оборонное соглашение под названием «Форт Трамп» и размещение войск США в Польше.

Глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик не подтвердил визит Дуды в США.

«Я могу сказать только то, что Польша и Соединенные Штаты являются проверенными союзниками… Соединенные Штаты и американская администрация очень близко сотрудничают с канцелярией президента Польши. Оба президента лично также имеют хорошие отношения. Эти отношения переносятся и на встречи, и на телефонные разговоры», — заявил он в эфире Польского радио.

В свою очередь Щерский подчеркнул, что о визите первой обычно информирует принимающая сторона, а не гость.

«Если дойдет до такого официального приглашения, то состоится такой визит и такая встреча. Мы сегодня ждем… Если до приглашения дойдет, то есть много важных тем для обсуждения президентами», — сказал он, добавив, что речь идет, в частности, о военном и энергетическом сотрудничестве.