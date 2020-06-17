В Белоруссии завели новое уголовное дело на блогера Сергея Тихановского, желавшего стать президентом. Об этом 16 июня сообщил правозащитный центр «Весна»

В Белорусии оппозиционному блогеру Тихановскому предъявили обвинение © Santa Fe Relocation Services / flickr завели по статье о воспрепятствовании проведению выборов.

Сам блогер на апелляции в суде ранее сказал, что на него пожаловалась председатель белорусского ЦИК Лидия Ермошина.

Ермошина сообщала, что подготовила ходатайство в Следственный комитет из-за угроз со стороны оппозиции.

Президентские выборы в Белоруссии назначены на 9 августа. Тихановский собирался баллотироваться, но был задержан 29 мая. МВД заявило, что блогер вместе со своими сторонниками применил насилие в отношении сотрудников милиции. Очевидцы называли произошедшее провокацией. В офисе и на даче у Тихановского прошли обыски, во время которых были найдены 900 тысяч долларов. Правозащитники признали его политзаключенным.

В выборах решила участвовать жена Тихановского — Светлана. Она собирает подписи для регистрации кандидатом. Ей поступают угрозы, в том числе в адрес детей.