Ранее Трамп пообещал сократить число американских военных в Германии с 34,5 тысяч до 25 тысяч человек. При этом он возмутился, что «Германия платит России миллиарды долларов за энергию, а США должны защищать их от России».
«Одним из вероятных итогов перебазирования войск Трампа может стать более активная дипломатическая деятельность со стороны ФРГ, направленная на уменьшение напряженности [с РФ]. Вопрос в том, какие корректировки, если они последуют, Германия решит ввести в отношения с Россией, чтобы еще больше уменьшить опасность конфликта», — сказал Фриман.
По его словам, в долгосрочной перспективе вывод части американских войск из Германии побудит Берлин наращивать свой собственный военный потенциал.
Ранее официальная представительница МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва приветствовала бы любые действия Вашингтона по реальному свертыванию своего военного присутствия в Европе.