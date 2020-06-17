Заявление президента США Дональда Трампа о сокращении числа американских военных в Германии может побудить Берлин улучшить отношения с Россией и уменьшить напряженность в Европе. Об этом американский дипломат, бывший помощник главы Пентагона по вопросам международной безопасности Чес Фриман сказал РИА Новости 17 июня

МИД РФ приветствовал бы реальное свертывание военного контингента США в Германии © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

«Одним из вероятных итогов перебазирования войск Трампа может стать более активная дипломатическая деятельность со стороны ФРГ, направленная на уменьшение напряженности [с РФ]. Вопрос в том, какие корректировки, если они последуют, Германия решит ввести в отношения с Россией, чтобы еще больше уменьшить опасность конфликта», — сказал Фриман.

По его словам, в долгосрочной перспективе вывод части американских войск из Германии побудит Берлин наращивать свой собственный военный потенциал.

Ранее официальная представительница МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва приветствовала бы любые действия Вашингтона по реальному свертыванию своего военного присутствия в Европе.