Члены парламентской фракции «Процветающая Армения», лидер которой Гагик Царукян был лишен депутатской неприкосновенности, заявили о бойкоте работы законодательного органа. Об этом сообщил 17 июня секретарь фракции Арман Абовян, передает РИА Новости

Парламент Армении разрешил арест оппозиционного депутата Царукяна © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк сказал Абовян.

По его словам, власти пытаются заставить замолчать политических оппонентов, что ведет Армению к тупику. Абовян также выразил мнение, что среди правящей фракции были депутаты, несогласные с навязанным им голосованием о лишении Царукяна депутатской неприкосновенности. Сам процесс он назвал незаконным.

«Произошедшее вчера было политической расправой с выразившей несогласие (с властями. — Ред.) политической силой и ее руководителем. Международное сообщество, европейские структуры внимательно следят за этими репрессивными действиями», — отметил Абовян.

После его выступления депутаты фракции покинули зал заседаний.

Накануне парламент Армении удовлетворил ходатайства генпрокурора Артура Давтяна о разрешении на уголовное преследование и арест Царукяна. Оппозиционера хотят привлечь по статье «Соучастие в даче взятки избирателям, нарушении запрета на благотворительность во время выборов или препятствовании свободному волеизъявлению избирателя». В Генпрокуратуре утверждают, что вменяемое Царукяну деяние было совершено в преддверии парламентских выборов 2 апреля 2017 года. Политика подозревают в создании организованной группы для подкупа избирателей.

В начале июня на заседании политсовета партии Царукян предложил сменить правительство страны на 100%. По его словам, основная проблема в том, что в составе правительства нет опытных людей. Депутат называет действия правоохранителей политическим преследованием.