«По состоянию на 09:00 17 июня в Украине 33234 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 901 летальный, 14 943 пациента выздоровели. За сутки было зафиксировано 758 новых случаев», — говорится в сообщении.
Наибольшее число больных зафиксировано в Черновицкой области и Киеве — 4082 и 4026. Более 3 тысяч болеют в Львовской, и около 2 тысяч — в Киевской и Ровенской областях. В других регионах заболевших около тысячи и меньше.
По состоянию на утро 17 июня в центральную лабораторию поступило 1136 обращений. Всего с начала 2020 года поступило 74 653 сообщений о подозрении на COVID-19.