На Украине с начала эпидемии зафиксировано 33 234 случая коронавируса, 943 летальных, 14943 пациента выздоровели. Об этом 17 июня сообщает Минздрав Украины в Telegram

Просто посмотрите на улицу. Глава Минздрава объяснил скачок заболеваемости коронавирусом на Украине © Украина.ру

Наибольшее число больных зафиксировано в Черновицкой области и Киеве — 4082 и 4026. Более 3 тысяч болеют в Львовской, и около 2 тысяч — в Киевской и Ровенской областях. В других регионах заболевших около тысячи и меньше.

По состоянию на утро 17 июня в центральную лабораторию поступило 1136 обращений. Всего с начала 2020 года поступило 74 653 сообщений о подозрении на COVID-19.