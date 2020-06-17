Пхеньян возложил ответственность на Сеул за ухудшение отношений между КНДР и Южной Кореей, которая превратилась в игрушку в руках США. Об этом говорится в распространенном 17 июня заявлении первого замзавотделом ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК), младшей сестры лидера страны Ким Чен Ына Ким Ё Чжон, передает ЦТАК

Конец связи: КНДР прекратила контакты с Южной Кореей © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

«Всем хорошо известно, что вина за нынешнюю мрачную ситуацию лежит на отбросах человечества, которые разбрасывают антикорейские листовки и попустительствуют властям Южной Кореи… Южнокорейское руководство несет ответственность за откат в отношениях Севера и Юга. Они скатились до состояния, когда с ними играют США», — заявила Ким Ё Чжон.

По ее словам, Сеул должен был принести извинения и дать обещание, что подобное больше не повторится. Ранее Пхеньян обещал принять меры вплоть до отправки войск в район демилитаризованной зоны.

Южнокорейские военные предупредили, что Северная Корея заплатит, если она действительно предпримет военные действия против Юга.

«Эти шаги (угрозы КНДР — ред.) подрывают двадцатилетние усилия Южной и Северной Кореи по улучшению межкорейских отношений и поддержанию мира на Корейском полуострове. Если Север действительно предпримет такой шаг (отправит войска — ред.), он, безусловно, заплатит за него», — заявил начальник отдела военных операций Объединенного комитета начальника штабов Республики Корея Чон Дон Чжин, передает «Интерфакс».

Он подчеркнул, что военные Южной Кореи внимательно следят за передвижениями северокорейских военных круглосуточно и сохраняют «стойкую боеготовность».

Во вторник, 16 июня, стало известно о подрыве офиса по межкорейским связям в технопарке Кэсон недалеко от демилитаризованной зоны. Власти КНДР подтвердили, что здание было разрушено по их решению.