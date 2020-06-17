Ранее КНДР объявила о прекращении контактов с Сеулом по всем существующим каналам связи. Этот шаг был сделан после того, как Пхеньян выразил протест в связи с заброской пропагандистских листовок с территории Южной Кореи.
«Всем хорошо известно, что вина за нынешнюю мрачную ситуацию лежит на отбросах человечества, которые разбрасывают антикорейские листовки и попустительствуют властям Южной Кореи… Южнокорейское руководство несет ответственность за откат в отношениях Севера и Юга. Они скатились до состояния, когда с ними играют США», — заявила Ким Ё Чжон.
По ее словам, Сеул должен был принести извинения и дать обещание, что подобное больше не повторится. Ранее Пхеньян обещал принять меры вплоть до отправки войск в район демилитаризованной зоны.
Южнокорейские военные предупредили, что Северная Корея заплатит, если она действительно предпримет военные действия против Юга.
«Эти шаги (угрозы КНДР — ред.) подрывают двадцатилетние усилия Южной и Северной Кореи по улучшению межкорейских отношений и поддержанию мира на Корейском полуострове. Если Север действительно предпримет такой шаг (отправит войска — ред.), он, безусловно, заплатит за него», — заявил начальник отдела военных операций Объединенного комитета начальника штабов Республики Корея Чон Дон Чжин, передает «Интерфакс».
Он подчеркнул, что военные Южной Кореи внимательно следят за передвижениями северокорейских военных круглосуточно и сохраняют «стойкую боеготовность».
Во вторник, 16 июня, стало известно о подрыве офиса по межкорейским связям в технопарке Кэсон недалеко от демилитаризованной зоны. Власти КНДР подтвердили, что здание было разрушено по их решению.