Попытки отдельных стран переложить ответственность за распространение коронавируса на другие государства основываются на внутриполитических интересах и ни к чему не приведут. Об этом зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал в статье для журнала «Россия в глобальной политике» от 17 июня

Посол КНР в РФ объяснил, почему США делают из Китая козла отпущения © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

«Понятно, что сегодня расследования о причинах пандемии — часть внутренней политики отдельных стран, которая служит основой для избирательных кампаний. В результате появляются и "подследственные" государства, на которые перекладывается ответственность за провалы в экономике и борьбе с коронавирусом на своей территории… Это тупиковый путь, который никому не поможет, даже в ходе выборов», — говорится в статье Медведева «Сотрудничество в сфере безопасности в период пандемии нового коронавируса».

По его мнению, гораздо продуктивнее было бы обеспечить создание полноценной платформы для сотрудничества врачей, ученых, лабораторий и целых компаний, чтобы получить коллективный результат.

Он также прокомментировал намерение ряда стран ввести так называемые «паспорта здоровья», которые позволят своевременно выявлять инфицированных туристов и гостей, прибывших в страну, или «иммунные паспорта», присваиваемые переболевшим коронавирусом гражданам. Медведев отметил важность нахождения баланса между интересами государства и гражданскими правами человека.

По его мнению, ООН и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) могли бы предоставить площадку для обсуждения ведущими экспертами мер, которые позволят обеспечить безопасную жизнь людей и при этом не допустить взрыва социального недовольства.