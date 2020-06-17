Минобороны США пытается замедлить процесс сокращения численности американского воинского контингента в Германии, о котором ранее объявил президент США Дональд Трамп. Об этом сообщила газета Washington Post со ссылкой на источники

Глава МИД ФРГ об отношениях Германии и США: «Это сложно» © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк Дональд Трамп поручил Пентагону существенно сократить американский контингент в Германии к осени. Согласно решению Трампа, 9,5 тысячи американских военных должны будут до сентября покинуть ФРГ, где в настоящее время размещено 34,5 тысячи военнослужащих США.

«Трампу нужен Пентагон для планирования и исполнения этого, но Пентагон идет по этому пути слишком медленно. Этот вопрос является лишь последним примером того, как военачальники подменяют решения главнокомандующего своими суждениями. И отношения [между Трампом и военными] только ухудшаются, а не улучшаются», — пишет WP.

Отмечается, что аналогичный процесс происходит и в отношении вывода американских войск из Афганистана, откуда Белый дом планирует к ноябрьским выборам вывести большую часть военнослужащих. Пентагон же предлагает свои варианты.

По данным издания, Белый дом считает, что министр обороны Марк Эспер и председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли намеренно используют политику «бюрократической непримиримости», чтобы помешать Трампу.

«Если они действительно находят желание президента передислоцировать наши силы настолько отталкивающим, что не могут этого пережить, то должны поступить достойно и уйти в отставку», — заявил источник в Администрации президента.

Ранее планы Трампа вызвали возражения со стороны руководства НАТО и правительства Германии.