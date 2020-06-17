Ранее в Альбукерке вспыхнула акция протеста, во время которой началась стрельба. Протестующие требовали снести памятник де Оньяте. Полиция сообщила, что пострадавший в результате стрельбы находится в критическом, но стабильном состоянии. Стражи порядка задержали нескольких протестующих, которые, вероятно, причастны к инциденту и у которых при себе было огнестрельное оружие.
«Стрельба прошлой ночью (ночь на 16 июня. — Ред.) в исторической части города у статуи де Оньяте стала ужасающим и неприемлемым актом насилия. Прошлой ночью скульптура стала больше чем символом, — она стала угрозой для общественной безопасности. Она будет демонтирована сегодня (16 июня. — Ред.)», — заявил Келлер.
Очередная волна борьбы с памятниками политическим деятелям прошлого началась в США на фоне массовых протестов против расизма и полицейского произвола в связи со смертью афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота) от рук полиции.
Демонстранты портили монументы, установленные в честь деятелей Конфедерации, которая объединяла штаты рабовладельческого Юга во время Гражданской войны в США (1861-1865). Кроме того, были снесены несколько памятников мореплавателю Христофору Колумбу.