Памятник испанскому конкистадору Хуану де Оньяте (1550-1626), спровоцировавший протесты в американском городе Альбукерке (штат Нью-Мексико), в ходе которых один человек получил огнестрельное ранение, будет снесен. Об этом мэр города Тим Келлер сообщил в эфире CNN 16 июня

В Майами задержаны демонстранты, оставившие надпись Black Lives Matter и рисунок серпа и молота на памятнике Колумбу © РИА Новости, Артур Габдрахманов | Перейти в фотобанк

«Стрельба прошлой ночью (ночь на 16 июня. — Ред.) в исторической части города у статуи де Оньяте стала ужасающим и неприемлемым актом насилия. Прошлой ночью скульптура стала больше чем символом, — она стала угрозой для общественной безопасности. Она будет демонтирована сегодня (16 июня. — Ред.)», — заявил Келлер.

Очередная волна борьбы с памятниками политическим деятелям прошлого началась в США на фоне массовых протестов против расизма и полицейского произвола в связи со смертью афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота) от рук полиции.

Демонстранты портили монументы, установленные в честь деятелей Конфедерации, которая объединяла штаты рабовладельческого Юга во время Гражданской войны в США (1861-1865). Кроме того, были снесены несколько памятников мореплавателю Христофору Колумбу.