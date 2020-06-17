Главу САП могут отстранить от должности в среду

Кадровая комиссия по рассмотрению дисциплинарных жалоб о совершении руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назаром Холодницким проступка 17 июня рассмотрит его отстранение от должности до завершения расследования. Об этом сам Холодницкий написал в Facebook

Второго фигуранта дела о взятке Холодницкому арестовали © пресс-служба НАБУ

«Кадровая комиссия по рассмотрению дисциплинарных жалоб о совершении прокурором дисциплинарного проступка и осуществлению дисциплинарного производства касаемо прокуроров сообщает, что в соответствии с пунктом 2 раздела ІІ Положения о порядке рассмотрения кадровой комиссией жалоб о совершении дисциплинарного проступка, осуществления производства и принятия решения, утвержденного приказом генерального прокурора от 04.11.2019 №266, на заседании комиссии, которое состоится в 10:00 17.06.2020, будет рассматриваться ходатайство об отстранении вас от занимаемой должности», — сказано в письме.

В фотокопии приложения к посланию указано, что производство было открыто 10 июня по жалобе руководителя Генеральной инспекции Офиса генерального прокурора Сергея Лисаченко.