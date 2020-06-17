Решение США, Украины и других государств заблокировать предложенную в ООН Россией резолюцию об ослаблении санкций в условиях пандемии является аморальным и безответственным. Об этом говорится в статье зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева в журнале «Россия в глобальной политике» от 17 июня

«Нас ждут трудные времена»: экс-канцлер ФРГ призвал отменить «бессмысленные» антироссийские санкции © Пресс-служба президента РФ | Пресс-служба президента РФ | Перейти в фотобанк

«США, страны ЕС, Великобритания, Украина и Грузия немедленно заблокировали в Генеральной ассамблее ООН проект российской резолюции. И это решение в период пандемии нельзя назвать иначе как аморальным и безответственным», — говорится в статье Медведева «Сотрудничество в сфере безопасности в период пандемии нового коронавируса».

Он напомнил, что Россия практически сразу после начала пандемии выступила с инициативой о снятии санкций, чтобы облегчить наиболее пострадавшим странам доступ к необходимой помощи.

Зампредседателя Совбеза РФ видит необходимость в налаживании «открытого и энергичного взаимодействия практически всех стран по линии власти, науки и бизнеса на современной международно-правовой основе», так как, по его мнению, пока что политическое сотрудничество «серьезно отстает от экспертного диалога, в котором участвует уже более 70 государств».

Медведев также отметил, что ограничительные меры в мировой торговле, принятые на фоне пандемии, должны быть адекватными и носить временный характер. Он напомнил, что многие страны сталкиваются с проблемами финансирования социальных обязательств и долговых платежей и развитые страны должны быть готовы оказывать поддержку ради обеспечения глобальной социальной и финансово-экономической стабильности.