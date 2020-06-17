Ранее США, ЕС, Великобритания, Украина и Грузия не дали Генассамблее ООН принять предложенный Россией проект резолюции, призывающий отменить односторонние санкции, которые мешают странам бороться с коронавирусом. В частности, документ призывал оказывать помощь наиболее пострадавшим странам, особенно развивающимся, отказаться от торговых войн и применения односторонних санкций, принятых в обход СБ ООН.
«США, страны ЕС, Великобритания, Украина и Грузия немедленно заблокировали в Генеральной ассамблее ООН проект российской резолюции. И это решение в период пандемии нельзя назвать иначе как аморальным и безответственным», — говорится в статье Медведева «Сотрудничество в сфере безопасности в период пандемии нового коронавируса».
Он напомнил, что Россия практически сразу после начала пандемии выступила с инициативой о снятии санкций, чтобы облегчить наиболее пострадавшим странам доступ к необходимой помощи.
Зампредседателя Совбеза РФ видит необходимость в налаживании «открытого и энергичного взаимодействия практически всех стран по линии власти, науки и бизнеса на современной международно-правовой основе», так как, по его мнению, пока что политическое сотрудничество «серьезно отстает от экспертного диалога, в котором участвует уже более 70 государств».
Медведев также отметил, что ограничительные меры в мировой торговле, принятые на фоне пандемии, должны быть адекватными и носить временный характер. Он напомнил, что многие страны сталкиваются с проблемами финансирования социальных обязательств и долговых платежей и развитые страны должны быть готовы оказывать поддержку ради обеспечения глобальной социальной и финансово-экономической стабильности.