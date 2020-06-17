Премьер-министр Грузии Георгий Гахария 16 июня в эфире «Первого канала Грузинского телевидения» прокомментировал задержание гражданина России, которого подозревают в подготовке заказного убийства скандально известного журналиста Георгия Габунии

Познер: Для меня Габуния перестал быть журналистом © РИА Новости, Рамиль Ситдиков | Перейти в фотобанк

Ранее в Тбилиси арестовали гражданина России, которого подозревают в подготовке заказного убийства Георгия Габунии. Об этом заявил генеральный директор телекомпании Mtavari Arkhi Ника Гварамия. Он сослался на свои источники, упомянув украинских коллег, следивших за «чеченской группировкой». Он призвал власти обнародовать информацию о готовившемся преступлении.

В июле 2019-го Габуния в эфире осыпал ругательствами российского президента Владимира Путина. Журналист по-русски назвал его «вонючим оккупантом», а также заявил, что Путину и «его рабам» нет места «на нашей красивой земле». В МИД России осудили оскорбления в адрес президента.