Фракция экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» собирает в парламенте подписи за отставку правительства и не станет поддерживать новую программу деятельности Кабмина. Об этом 16 июня заявил член фракции Алексей Гончаренко в эфире телеканала «Наш»

Политолог Якубин: Кабмин Шмыгаля хотел получить кредит. Что будет с Украиной дальше, им не важно © Facebook, Алексей Якубин сказал Гончаренко.

Ранее Кабмин внес в Раду проект программы деятельности правительства. Согласно документу, украинское правительство будет придерживаться курса на интеграцию страны с Евросоюзом и НАТО. Программа деятельности правительства изложена на десяти страницах, не содержит конкретных цифр или показателей.

Профильный комитет Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики раскритиковал документ и рекомендовал парламенту направить на доработку программу деятельности правительства.