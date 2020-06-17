«Нам не нравится правительство Шмыгаля, потому что за более 100 дней его работы у нас возникла экономическая катастрофа, и только через 100 дней он нам дает программу, которую можно читать. У нас карантин, экономическое падение, а правительство ничего не делает… Наша фракция уже собирает подписи за отставку правительства Шмыгаля, голосовать за его программу мы не будем сто процентов», — сказал Гончаренко.
Ранее Кабмин внес в Раду проект программы деятельности правительства. Согласно документу, украинское правительство будет придерживаться курса на интеграцию страны с Евросоюзом и НАТО. Программа деятельности правительства изложена на десяти страницах, не содержит конкретных цифр или показателей.
Профильный комитет Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики раскритиковал документ и рекомендовал парламенту направить на доработку программу деятельности правительства.