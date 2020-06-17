Вступил в силу федеральный закон, который отменяет обязательный экзамен на знание русского языка при получении гражданства России для граждан Украины и Белоруссии

В одной из школ на родине Зеленского сделали обязательными уроки русского языка © РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк

Президент Владимир Путин подписал соответствующий документ 19 марта, он вступил в силу спустя 90 дней 17 июня.

Ранее граждане сопредельных стран могли получить гражданство России только после прохождения собеседования на знание языка. Теперь белорусы и украинцы, свободно говорящие на русском, автоматически признаются носителями языка, если они сами или их прямые родственники постоянно проживают или ранее проживали на территории России, СССР или Российской империи.

По словам замминистра внутренних дел Игоря Зубова, уровень знания русского языка будут фиксировать комиссионным актом и с помощью средств аудиоконтроля при приеме личного заявления в миграционной службе. Это позволит упростить процедуру получения гражданства для более чем 200 тыс. украинцев и белорусов, которые сейчас находятся в России с видом на жительство.