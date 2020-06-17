Массовые протесты в США стали примером для разных радикальных группировок во всем мире. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко

Политолог Фесенко: Бунты и погромы в США вдохновляют Стерненко и украинских радикалов © glavred.info

Однако принципиальная разница заключается в том, что у радикалов нет массовой поддержки, как в конце 2013 года.

«То, что происходит в США, вдохновляет таких людей, как Стерненко, и некоторых других. И они хотят сделать то же самое в Украине, они хотят спровоцировать войну с полицией, войну с властью, массовые стихийные протесты. Все на баррикады! Но дело в том, что Украина уже несколько раз переживала эти баррикады, и большинство простых украинцев не хотят повторения этого», — рассказал Владимир Фесенко.

По его словам, большинство украинцев не хочет повторения того, происходит на улицах американских городов.

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