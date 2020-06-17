Армянский политолог Александр Искандарян в интервью Украина.ру высказал мнение, что преследование крупного местного бизнесмена Гагика Царукяна, близкого к президенту Александру Лукашенко, не связано с предстоящими выборами в Белоруссии

Вечером 16 июня армянский парламент разрешил арест депутата Царукяна, несколькими днями ранее выступившего с резкой критикой правительства и правящей коалиции премьера Никола Пашиняна.

«Да, у него были в том числе личные отношения с господином Лукашенко, у него были какие-то бизнес-проекты в Белоруссии с местным бизнесом, но я не думаю, что это имеет отношение к данной ситуации», — сказал Искандарян.

Преследования Царукяна в Армении не связаны с Лукашенко — Искандарян © Sputnik /Asatur Yesayants

Выборы президента Белоруссии запланированы на 9 августа 2020 года.