Вечером 16 июня армянский парламент разрешил арест депутата Царукяна, несколькими днями ранее выступившего с резкой критикой правительства и правящей коалиции премьера Никола Пашиняна.
«Да, у него были в том числе личные отношения с господином Лукашенко, у него были какие-то бизнес-проекты в Белоруссии с местным бизнесом, но я не думаю, что это имеет отношение к данной ситуации», — сказал Искандарян.
Как известно, Царукян способствовал открытию в Армении посольства Белоруссии в том, что касается предоставления помещений.
Выборы президента Белоруссии запланированы на 9 августа 2020 года.